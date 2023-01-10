С культовой сумкой и в ярких туфлях: роскошная Сара Джессика Паркер на съемках "Секса в большом городе"

Актриса не перестает удивлять. На этот раз Паркер выбрала образ, в котором сочетала только два ярких цвета.

В Нью-Йорке активно продолжаются съемки сериала "И просто так…" и если на прошлой недели под прицел фотографов впервые в этом году попала Кристин Дэвис, исполняющая в шоу роль Шарлотты Йорк, то вчера за работой наконец-то заметили главную звезду сериала - неподражаемую Сару Джессику Паркер.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Актриса снималась на улице и была одета в очень яркий и запоминающийся образ. На Паркер была явно винтажная накидка изумрудного оттенка в крупный принт в виде гороха, которую она сочетала с розовой блузой и кюлотами из шелка.

Особо хочется отметить аксессуары, которые звезда выбрала, ведь это были потрясающие "зеркальные" туфли-лодочки изумрудного оттенка на высоких каблуках. Вероятно, обувь разработана брендом актрисы SJP by Sarah Jessica Parker.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также она Дополнила лук культовой сумкой Fendi Baguette в малиновом оттенке, которая идеально перекликалась с ее нарядом.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Однако появление этого аксессуара в кадре не случайность, ведь именно благодаря сериалу "Секс в большом городе" она прославилась на весь мир, а также совсем недавно Паркер совместно с Fendi запустила лимитированную линейку этих сумок, о чем сообщила в Instagram. Поэтому появление ее на съемочной площадке с этой роскошной вещью всего-навсего удачный продакт-плейсмент.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Ну и хочется еще обратить внимание на ювелирные украшения, ведь они тоже хорошо вписываются в этот смелый и яркий аутфит. Браслет и кольцо были с зелеными камнями.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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