С легким макияжем и в свитшоте шоколадного цвета: Тина Кароль продемонстрировала нежный образ

Тина Кароль показала в Instagram Stories серию красивых селфи. На снимках артистка предстала в нежном красивом образе.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Одета звезда в свитшот шоколадного оттенка с воротником и пуговицами, как у поло. Волосы Тины аккуратно уложены в легкие локоны, а на лице – максимально естественный макияж. Кожа ее лица выглядит здоровой, упругой и сияющей.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Тина Король / Фото: Тина Кароль

На большинстве фотографий Кароль мило улыбается.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Напомним, Тина Кароль чувственно исполнила обновленную версию песни "Щедрик" на мелодию Николая Леонтовича в сопровождении хора "Djuybr". Создала этот трек организация UAnimals в рамках кампании #StopEcocideUkraine, чтобы привлечь внимание к экологическим преступлениям России во время войны. В видео к песне показали жуткие кадры экоцида Украины, вызывающие слезы на глазах.

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