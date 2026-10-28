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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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С лейкой в руках: Памела Андерсон поделилась утренним видео из своего сада

Звезда показала, как встречает рассвет в своем любимом месте.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

59-летняя Памела Андерсон снова поделилась с поклонниками умиротворяющими кадрами из своего сада. Актриса встретила рассвет на свежем воздухе, поприветствовала подписчиков и отправилась ухаживать за растениями на своем участке.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

«Доброе утро всем!» — сказала звезда в начале видео. Затем она взяла лейку и неспешно прошлась по огороду, осматривая кусты и растения. Памела внимательно изучала свой зеленый уголок, уделяя внимание деталям и наслаждаясь утренней тишиной.

Во время прогулки актриса сорвала розу и показала ее на камеру. Этот небольшой момент стал красивым завершением ее утреннего ритуала.

В последние годы Андерсон все чаще делится с подписчиками повседневными моментами, связанными с огородом, садоводством и жизнью вдали от голливудской суеты. Для звезды уход за растениями стал способом замедлиться и получать удовольствие от простых вещей.

Памела Андерсон в своем саду / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон в своем саду / © Instagram Памелы Андерсон

Ранее, напомним, Памела Андерсон очаровала нежным аутфитом на гала-вечере Academy Museum Gala.

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