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- Шоу-бизнес
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С лейкой в руках: Памела Андерсон поделилась утренним видео из своего сада
Звезда показала, как встречает рассвет в своем любимом месте.
59-летняя Памела Андерсон снова поделилась с поклонниками умиротворяющими кадрами из своего сада. Актриса встретила рассвет на свежем воздухе, поприветствовала подписчиков и отправилась ухаживать за растениями на своем участке.
«Доброе утро всем!» — сказала звезда в начале видео. Затем она взяла лейку и неспешно прошлась по огороду, осматривая кусты и растения. Памела внимательно изучала свой зеленый уголок, уделяя внимание деталям и наслаждаясь утренней тишиной.
Во время прогулки актриса сорвала розу и показала ее на камеру. Этот небольшой момент стал красивым завершением ее утреннего ритуала.
В последние годы Андерсон все чаще делится с подписчиками повседневными моментами, связанными с огородом, садоводством и жизнью вдали от голливудской суеты. Для звезды уход за растениями стал способом замедлиться и получать удовольствие от простых вещей.
Ранее, напомним, Памела Андерсон очаровала нежным аутфитом на гала-вечере Academy Museum Gala.