С Линдсей Лохан в главной роли: в Киеве состоялась премьера фантастической комедии "Чумовая пятница-2"
С 7 августа лента «Чумовая пятница-2» в украинском прокате.
В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера фильма "Чумовая пятница-2" ("Freakier Friday "), которая является продолжением культовой семейной комедии студии Walt Disney Pictures.
Первыми увидеть безумную комедию пришли актеры, инфлюэнсеры и представители медиа.
О фильме:
События разворачиваются спустя годы после того, как Тесс (Джейми Ли Кертис) и Анна (Линдсей Лохан) пережили кризис идентичности. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится и падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить дважды.
Режиссером фильма выступила Ниша Ганатра, а сыграли в нем: Линдсей Лохан, Джейми Ли Кертис, София Гэммонз, Джулия Баттерз, Мэнни Джасинто, Майтреи Рамакришнан и другие.
С 7 августа лента «Чумовая пятница-2» в украинском прокате.