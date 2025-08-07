С Линдсей Лохан в главной роли: в Киеве состоялась премьера фантастической комедии "Чумовая пятница-2"

Линдсей Лохан / © Associated Press

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера фильма "Чумовая пятница-2" ("Freakier Friday "), которая является продолжением культовой семейной комедии студии Walt Disney Pictures.

Первыми увидеть безумную комедию пришли актеры, инфлюэнсеры и представители медиа.

О фильме:

События разворачиваются спустя годы после того, как Тесс (Джейми Ли Кертис) и Анна (Линдсей Лохан) пережили кризис идентичности. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится и падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить дважды.

Режиссером фильма выступила Ниша Ганатра, а сыграли в нем: Линдсей Лохан, Джейми Ли Кертис, София Гэммонз, Джулия Баттерз, Мэнни Джасинто, Майтреи Рамакришнан и другие.

С 7 августа лента «Чумовая пятница-2» в украинском прокате.