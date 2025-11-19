С локонами и в бежевом наряде с кружевом: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на мероприятии

Джорджа Мелони / © Getty Images

Реклама

Премьер-министр Италии и лидер партии «Братья Италии» — Джорджа Мелони — выступила на финальном мероприятии кампании правоцентристской коалиции на региональных выборах в Венето в поддержку Альберто Стефани, которое состоялось в театре «Gran Teatro Geox» в Падуе.

На сцене политик появилась в бежевом кардигане, украшенном кружевом, и в таком же топе. Верх она скомбинировала с черными брюками-палаццо.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Мелони сделала прическу с локонами, макияж с розовой помадой и завершила лук кольцами.

Реклама

Напомним, Джорджа Мелони на рабочем ужине появилась в кофте цвета айвори, украшенной кружевными цветочными аппликациями и рюшами.