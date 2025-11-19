ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
5
Время на прочтение
1 мин

С локонами и в бежевом наряде с кружевом: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на мероприятии

Политик обожает кружево, поэтому часто выбирает наряды с ним.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии и лидер партии «Братья Италии» — Джорджа Мелони — выступила на финальном мероприятии кампании правоцентристской коалиции на региональных выборах в Венето в поддержку Альберто Стефани, которое состоялось в театре «Gran Teatro Geox» в Падуе.

На сцене политик появилась в бежевом кардигане, украшенном кружевом, и в таком же топе. Верх она скомбинировала с черными брюками-палаццо.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Мелони сделала прическу с локонами, макияж с розовой помадой и завершила лук кольцами.

Напомним, Джорджа Мелони на рабочем ужине появилась в кофте цвета айвори, украшенной кружевными цветочными аппликациями и рюшами.

Дата публикации
Количество просмотров
5
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie