С локонами и в бежевом наряде с кружевом: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на мероприятии
Политик обожает кружево, поэтому часто выбирает наряды с ним.
Премьер-министр Италии и лидер партии «Братья Италии» — Джорджа Мелони — выступила на финальном мероприятии кампании правоцентристской коалиции на региональных выборах в Венето в поддержку Альберто Стефани, которое состоялось в театре «Gran Teatro Geox» в Падуе.
На сцене политик появилась в бежевом кардигане, украшенном кружевом, и в таком же топе. Верх она скомбинировала с черными брюками-палаццо.
Мелони сделала прическу с локонами, макияж с розовой помадой и завершила лук кольцами.
Напомним, Джорджа Мелони на рабочем ужине появилась в кофте цвета айвори, украшенной кружевными цветочными аппликациями и рюшами.