С лопатой в руках: модель Даутцен Крус поработала в саду возле дома

Даутцен Крус

41-летняя нидерландская модель и экс-"ангел» Victoria’s Secret Даутцен Крус появилась в новом видео, которым поделился ее муж — продюсер и диджей Саннери Джеймс. Она проводила время в саду возле дома и занималась работой на участке.

Даутцен Крус, видео: instagram.com/sunneryjames

Даутцен в черном топе, джинсах, без макияжа и в резиновых защитных перчатках на руках что-то копала среди кустов.

В последнее время Крус редко выходит в свет, снимается в глянце и промокампаниях и выходит на подиум. Она занята воспитанием двух детей — 15-летнего сына Филлена и 11-летней дочери Миллены. Хотя недавно и принимала участие в легендарном показе на Victoria’s Secret Fashion Show — там с ней случился конфуз и она чуть не упала.

Даутцен Крус с мужем, фото: instagram.com/sunneryjames

Даутцен Крус с детьми, фото: instagram.com/sunneryjames

Даутцен Крус придерживается осознанного и экологичного образа жизни. Она активно поддерживает благотворительные и природоохранные проекты, выступает в защиту окружающей среды и уделяет большое внимание вопросам экологии. И вот, похоже, увлеклась садоводством, как и многие другие звезды, например, экс-футболист Дэвид Бекхэм и актриса Памела Андерсон.

