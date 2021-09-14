С лошадиной головой на груди: немецкая певица в неудачном образе пришла на Met Gala

Ким Петрас своим нарядом хотела приятно удивить публику на Балу Института костюма, но вышло наоборот.
В Нью-Йорке, в Музее искусств Метрополитен, прошло самое долгожданное фэшн-событие года – Met Gala. Темой вечера была: "В Америке: лексикон моды". Гости должны были прийти в нарядах, которые соответствуют тематики новой выставки в Институте костюма.
Один из самых неудачных образов на красной дорожке продемонстрировала 29-летняя немецкая певица - Ким Петрас. Она появилась в странном голубом платье Collina Strada с пестрым цветочным принтом. Главным акцентом в ее луке была огромная лошадиная голова на ее груди, которая выглядела нелепо.
Наряд имел разрез, с помощью которого артистка демонстрировала свои стройные ноги и красные босоножки на шпильке.
Рыжие волосы девушка заплела в тугую длинную косу, которая имитировала хвост коня.
Петрас сделала себе яркий макияж с голубыми тенями, украсила уши лаконичными серьгами и сделала экстравагантный длинный маникюр с декором.
К слову, ранее, на церемонии MTV Video Music Awards, Ким продемонстрировала еще один странный лук. Перед камерами она позировала в разноцветном мини-платье, расшитом бисером, жемчугом, цветами и крестами.
Наряд она скомбьинировала с атласными светлыми туфлями с брошками, лакированными лосинами и лакированой балаклавой в стиле последних выходов звезды реалити Ким Кардашьян.
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