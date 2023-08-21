С любимой сумкой и в черном пальто: Анджелина Джоли под прицелом фотографов

48-летняя актриса живет сейчас в Нью-Йорке, поскольку продюсирует новый бродвейский мюзикл.
Анджелину Джоли сфотографировали в Нью-Йорке в шикарном маски-наряде - черном платье из натуральной ткани, которое она сочетала с туфлями пудрового цвета на высоких каблуках.
Выглядела актриса сногсшибательно и широко улыбалась, когда ее фотографировали, однако была одна необычная деталь в ее образе - черное пальто, которое она носила застегнутым на все пуговицы.
Также свой наряд звезда дополнила несколькими украшениями, солнцезащитными очками и большой сумкой от бренда Celine, с которой выходит в свет в последнее время практически постоянно.
Днем ранее Анджелину Джоли сфотографировали с 15-летней дочерью Вивьен в Нью-Йорке, после того, как они посмотрели вместе театр Уолтера Керра, где показывали бродвейское шоу "Хейдстаун".
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