С любимой сумкой и в модном пальто: Джиджи Хадид на прогулке с подругой

С любимой сумкой и в модном пальто: Джиджи Хадид на прогулке с подругой

Девушка - один из главных трендсеттеров стритстайла, поэтому каждый ее образ стоит внимания.

После активной работы во время Недель моды в Париже и Милане американская модель Джиджи Хадид вернулась домой в Нью-Йорк к своей семье. Вчера девушку заметили на прогулке с подругой в районе Сохо, они шли по улице, болтали и пили кофе.

Джиджи Хадид / Getty Images

Джиджи была одета в светлый аутфит, который состоял из пальто трендового фасона, белых джинсов с принтом, кардигана и свитера. Дополняли стритстайл-лук модели очки в желтой оправе, белые кроссовки и ее любимая маленькая сумка Loro Piana.

Джиджи Хадид / Getty Images

С этим аксессуаром девушка ранее неоднократно уже появлялась. Например, ею она дополнила свой лук, когда посещала показ осенне-зимней коллекции Marc Jacobs. Кстати, тогда она тоже сочетала ее с коричнево-молочными тонами и очками.

Джиджи Хадид / Getty Images

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