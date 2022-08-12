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С любимой сумкой и в рваных джинсах: стильная Джиджи Хадид под прицелом фотографов в Нью-Йорке

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С любимой сумкой и в рваных джинсах: стильная Джиджи Хадид под прицелом фотографов в Нью-Йорке

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Модель подловили во время прогулки.

В обычной жизни супермодель - поклонница кэжуал-стиля, который не обременяет ее движения, поэтому Джиджи часто носит свободные вещи и джинсы. Например, вчера знаменитость заметили на Манхэттене, когда она одна шла по улице и слушала музыку в наушниках.

Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Хадид была одета в белую укороченную рубашку на пуговицах, широкие джинсы с дырками на коленях, а также дополнила свой лук бежевыми кедами Converse All Star, солнцезащитными очками, золотым украшением на шее и любимой квадратной сумкой от Loro Piana в светлом оттенке, стоимость которой - 1975 долларов. Волосы модель собрала в высокую косичку.

Сумка Джиджи Хадид / ©
Сумка Джиджи Хадид

С этой сумкой Хадид появляется не впервые, и у нее эта модель есть в нескольких оттенках. Чаще всего Джиджи сочетает сумку с джинсами и повседневными луками.

Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images
Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images
Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

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