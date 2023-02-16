С любимой сумкой от Dior и в широких джинсах: Дженнифер Лопес сходила в танцевальную студию

53-летняя Дженнифер Лопес уже некоторое время регулярно ходит в танцевальную студию, вероятно, звезда готовит для поклонников что-то новое и интересное.

На тренировки она приезжает на машине и предпочитает удобные кэжуал-образы. Например, вчера, 15 февраля, ее сфотографировали в мешковатых джинсовых штанах с карманами и белоснежном свитере крупной вязки.

В руке Дженнифер держала свою любимую именную сумку от Dior, которую сочетала с ботинками Brunello Cucinelli и солнцезащитными очками-авиаторами. Волосы она собрала в высокий хвост, сделал легкий макияж и завершила этот лук серьгами-кольцами.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

С этой сумкой от Dior звезда появлялась на публике уже неоднократно и сочетала ее с самыми разными нарядами.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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