С любимой сумкой: стильная Джессика Альба под прицелом папарацци

Она выбрала для выхода на улицу интересный повседневный образ.

Актриса и основатель бренда Honest Company Джессика Альба выглядела очень стильно, когда направлялась куда-то по своим делам вчера днем. Звезда была одета в бордовый свитер, широкое укороченные джинсы и коричневые кожаные ботинки от бренда Freda Salvador. Дополнили образ Джессики обруч на голове, сумка на длинном ремешке от Celine, несколько украшений и маска на лице. Также на спине у нее был большой рюкзак.

Джессика Альба / Getty Images

Похоже, сумка этой модели - любимая в гардеробе у звезды, поскольку ее с ней мы уже неоднократно видели. Например, модель серого цвета Джессика брала с собой в ресторан.

Джессика Альба / Getty Images

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