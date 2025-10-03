С любимцем не расстается: Деми Мур сходила в ресторан со своим чихуахуа

Деми Мур / © Associated Press

Реклама

62-летняя американская актриса Деми Мур очень привязана к своему домашнему любимцу — собаке породы чихуахуа по кличке Пилаф, которая весит всего полкило и помещается в любую сумку своей хозяйки. Звезда берет его с собой везде — на модные показы, на съемки и даже в рестораны.

Так, в своем Instagram Деми опубликовала фото, на котором она запечатлена во время ужина. За большой тарелкой пасты можно разглядеть голову собаки.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

На другом снимке Мур присела к своей собаке, которая находится в ее сумке.

Реклама

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Также Пилаф позировал в пледе на кресле во время съемок своей хозяйки.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

В интервью журналу Vogue, Деми однажды рассказала, что ее дочь Таллула Уиллис нашла этого чихуахуа через социальные сети во время пандемии и организовала перевозку Пилаф из Таиланда в Лос-Анджелес. Актриса признавалась: «Мне было предназначено быть с ней (собакой — Прим. Ред.), а ей — со мной». Поэтому они так неразлучны.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Ранее, напомним, Деми Мур поразила образом на премьере фильма Gucci «Тигр» в Милане. Актриса в платье из новой коллекции стала главной звездой вечера, и на это была особая причина.

Деми Мур / © Associated Press