ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

С любимцем не расстается: Деми Мур сходила в ресторан со своим чихуахуа

Звезда всегда берет с собой свою маленькую собачку — будь то отдых или работа и съемки.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

62-летняя американская актриса Деми Мур очень привязана к своему домашнему любимцу — собаке породы чихуахуа по кличке Пилаф, которая весит всего полкило и помещается в любую сумку своей хозяйки. Звезда берет его с собой везде — на модные показы, на съемки и даже в рестораны.

Так, в своем Instagram Деми опубликовала фото, на котором она запечатлена во время ужина. За большой тарелкой пасты можно разглядеть голову собаки.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

На другом снимке Мур присела к своей собаке, которая находится в ее сумке.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Также Пилаф позировал в пледе на кресле во время съемок своей хозяйки.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

В интервью журналу Vogue, Деми однажды рассказала, что ее дочь Таллула Уиллис нашла этого чихуахуа через социальные сети во время пандемии и организовала перевозку Пилаф из Таиланда в Лос-Анджелес. Актриса признавалась: «Мне было предназначено быть с ней (собакой — Прим. Ред.), а ей — со мной». Поэтому они так неразлучны.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Ранее, напомним, Деми Мур поразила образом на премьере фильма Gucci «Тигр» в Милане. Актриса в платье из новой коллекции стала главной звездой вечера, и на это была особая причина.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур в роскошных нарядах (39 фото)

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie