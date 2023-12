С любимым бриллиантовым украшением на пальце: Мэрайя Кэри под прицелом фотографов

Американская суперзвезда Мэрайя Кэри является обладательницей негласного статуса королевы Рождества, поскольку ежегодно ее хит All I Want For Christmas Is You приносит ей миллионы долларов. Также ежегодно в преддверии праздников певица организовывает серию масштабных рождественских концертов в разных городах. Например, сейчас вместе с детьми она проводит время в Нью-Йорке, где ее и подловили папарацци.

Певица была одета в свой любимый не концертный цвет - черный. Одела она в этот раз кожаные штаны от Celine с золотыми пуговицами по бокам, а также майку из-под которой было видно бюстгальтер.

Образ Кэри дополнила укороченной шубой, гламурными босоножками со стразами, а также солнцезащитными очками от Louis Vuitton. Руку певицы украшало ее любимое украшение и главный талисман - бриллиантовое кольцо в виде бабочки.

В таком луке она отпраздновала окончание своего праздничного тура Merry Christmas One And All. Праздник состоялся в одном из ночных заведений Нью-Йорка The Fleur Room.

Мэрайя Кэри - любительница черного цвета в одежде, что она не раз доказывала. Ниже мы собрали фото сделаные папарацци, где она также носит наряды в total black look.

