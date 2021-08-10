С любимым и в коротком платье с цветочным принтом: участница "Холостяка-11" показала новые фото

Джессика Чеги похвасталась стройными ногами в новом платье.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — продемонстрировала в Instagram красивый нежный образ. На фото она предстала в белом коротком платье с голубым цветочным принтом. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги девушки.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Платье Джесс дополнила пластиковыми босоножками, зеленой сумочкой на золотой цепочке и очками. Волосы она собрала в низкий хвост.

Еще Чеги выложила селфи со своим любимым, на котором они позировали в объятиях друг друга.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

А другая участница проекта — Анна Гузеева — показала фолловерам снимки из фотосессии, в которой она снялась в 2020 году для американского журнала Elléments Magazine. Позировала девушка в сексуальном черном белье.

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