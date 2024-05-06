С любимым собачкой на руках: 61-летняя Деми Мур под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Актрису Деми Мур заметили папарацци в Нью-Йорке, в Верхнем Ист-Сайде, когда она шла по улице в довольно дождливый день. Звезда была одета в бежевый свитер и штаны, также на ней были черные ботинки и длинное объемное пальто баклажанового цвета, в которое она закуталась, как в одеяло.

Дополняли этот ее образ большие очки на глазах и несколько украшений. Волосы Деми спрятала за ворот, чтобы не мочить, и надела несколько украшений.

Также под свой объемный плащ Деми Мур прятала любимого домашнего питомца - чихуахуа по кличке Пилаф, которого ей подарила ее дочь Талула.

Деми Мур и Пилаф / Фото: Getty Images

Этот пушистый малыш также частый гость на странице актрисы в Instagram. Она постит его снимки и селфи, также Мур неоднократно барала Пилафа с собой на все различные светские мероприятия и даже появлялась с ним на модных показах.

Поскольку Мур появилась на этой неделе в Нью-Йорке, ожидается, что она выйдет на красную дорожку благотворительного бала Met Gala 2024.

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