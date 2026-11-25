Роберт Де Ниро, фото: instagram.com/lofficielitalia

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Голливудский актер Роберт Де Ниро стал героем нового выпуска итальянской редакции журнала L’Officiel. 83-летняя звезда появился на страницах издания в необычной фотосессии, главными участниками которой стали его домашние любимцы.

Для съемки актер позировал вместе с тремя собаками — Генри, Джоном и Бобби. На одном из снимков Де Ниро держит на руках небольшого рыжего пса, а на других кадрах четвероногие друзья также сопровождают его перед камерой.

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Фотографом выступил Чарли Грей. В результате получилась теплая и непринужденная фотосессия, которая показала актера с неожиданной, домашней стороны.

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Отметим, Роберт де Ниро известен своей большой любовью к собакам — по словам его коллеги Вуди Гаррельсона, дома у актера живет около 18 маленьких любимцев. Актер не только держит их как домашних животных, но и регулярно принимает светские мероприятия и даже снимает в собственных фильмах.

Помимо съемки, Де Ниро дал интервью журналу. Он рассказал о своей карьере, комедийных ролях и работе над новым фильмом Focker-in-Law — продолжением популярной комедийной франшизы «Знакомство с Факерами».

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм снялся в рекламе вместе со своими собаками.

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