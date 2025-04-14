С макияжем и наращенными ресницами: Лорен Санчес показала, как готовится к полету в космос

Лорен Санчес / © Getty Images

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55-летняя Лорен Санчес – журналистка, актриса, писательница и невеста миллиардера Джеффа Безоса – отправится в космос в составе первого за более чем 60 лет женского экипажа. Полет состоится на борту суборбитального корабля New Shepard, разработанного компанией Blue Origin.

Кэти Перри и Лорен Санчес

В миссии участвуют еще 5 женщин, среди которых певица Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, инженер Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и писательница и исследователь биоастронавтики Аманда Нгуен.

Женский экипаж New Shepard

Интересно, что Санчес является руководителем миссии. В своем Instagram она показала, как готовится к полету, продолжительность которого составит 11 минут и который будет проходить на высоте более 100 км над Землей. На фото она позировала в обтягивающем комбинезоне базальтового цвета, который специально для полета разрабатывала в сотрудничестве с креативными директорами Oscar de la Renta – Фернандо Гарсией и Лаурой Ким. Также известно, что команда выбрала для полета нижнее белье от бренда Ким Кардашьян Skims.

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Санчес показала тренировку женщин в специальной капсуле, имитирующей будущий полет.

А также свои результаты теста для астронавтов. Одна из социальных целей полета – разрушить стереотип о том, что наука и космос – не для женщин.

Ранее Лорен отмечала, что полетит в космос макияжем, маникюром и наращенными ресницами.

Кэти Перри также показала себя в летном костюме.