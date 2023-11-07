С маленькими чашками и слишкой мятой юбке: неудачный наряд Лени Клум на светском мероприятии

Это мероприятие негласно называют "Оскаром" модной индустрии, а награды на нем вручаются лучшим дизайнерам и всем тем, кто сделал свой весомый вклад в развитие американской моды.

Дочь супермодели 90-х Хайди Клум - 19-летняя Лени - появилась среди гостей фэшн-церемонии CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Нью-Йорке. Начинающая модель выбрала для своего появления наряд от бренда Hellessy из коллекции весна-лето 2024. Однако он девушку подвел.

На Лени было платье с имитацией бежевого топа-корсета с чашками из плотной ткани и прозрачной тканью на талии. Также у него были пышные рукава из полосатой органзы, которая хорошо держала форму. Но вот большую грудь Лени в этот наряд не вместила и она буквально выглядывала из чашек корсета и просвечивалась через прозрачную ткань.

А вот красная юбка этого платья была из атласной шелковой ткани и очень сильно помялась из-за чего образ выглядел неопрятно. Образ девушка дополнила серьгами, лаконичной прической и красной помадой.

Лени Клум / Фото: Associated Press

Стоимость такого наряда 1890 долларов.

Платье, как у Лени Клум

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