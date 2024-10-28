С маленькими голубыми цветами: Кейт Уинслет выбрала оригинальный костюм от известного бренда

Впервые за длительное время актриса надела немного более веселый и необычный наряд.

В последнее время актриса Кейт Уинслет выбирала для своих выходов в свет простые и не яркие наряды, поэтому привлекла внимание выбором костюма для церемонии вручения наград Women in Film Honors, которая проводилась в Беверли-Хиллз.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

49-летняя актриса вышла на фотоколл в светлом полосатом костюме от бренда Erdem из весенней коллекции 2025 года, который выглядел нежно, свежо и неожиданно. Он состоял из удлиненного жакета свободного прямого фасона и прямых штанов.

Жакет был двубортным, а ткань, из которой сделан костюм имела также принт в виде голубых маленьких цветов - васильков. Образ она дополнила туфлями на каблуках, лаконичным маникюром и макияжем, а также большими золотыми серьгами-кольцами и прической с собранными в пробор волосами.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Напомним, что недавно с ее участием вышел новый фильм под названием Ли. В центре сюжета этой картины — американский журналист Ли Миллер, которая во время Второй мировой стала корреспондент журнала Vogue и документировала войну.

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