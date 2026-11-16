С малиновой помадой и в пятнистом платье с узлом на плече: Джулианна Мур на церемонии

Джулианна Мур / © Associated Press

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Джулианна Мур посетила 17-ю церемонию вручения премии Governors Awards, которая состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Джулианна Мур / © Associated Press

Для своего выхода актриса выбрала платье макси с мелкой плиссировкой и черным пятнистым принтом, которое Bottega Veneta создала специально для нее. Наряд имел асимметричную драпировку: ткань облегала правое плечо и руку до локтя, а на левом плече собиралась в объемный узел, из которого спадали два длинных конца. Из-под волнистого подола выглядывали черные остроносые туфли.

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Джулианна Мур / © Associated Press

К платью актриса подобрала украшения Messika — длинные серьги-люстры с камнями и массивное кольцо. У нее была аккуратная прическа, спускавшаяся на спину, и макияж с черными стрелками, малиновой помадой и розовыми румянами.

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Джулианна Мур / © Associated Press

Напомним, Джулианна Мур в пушистом топе и брюках цвета шампанского посетила кинопремьеру.

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