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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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С малиновой помадой и в пятнистом платье с узлом на плече: Джулианна Мур на церемонии

Актриса в кастомном наряде от Bottega Veneta появилась на кинопремии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джулианна Мур

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур посетила 17-ю церемонию вручения премии Governors Awards, которая состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Для своего выхода актриса выбрала платье макси с мелкой плиссировкой и черным пятнистым принтом, которое Bottega Veneta создала специально для нее. Наряд имел асимметричную драпировку: ткань облегала правое плечо и руку до локтя, а на левом плече собиралась в объемный узел, из которого спадали два длинных конца. Из-под волнистого подола выглядывали черные остроносые туфли.

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

К платью актриса подобрала украшения Messika — длинные серьги-люстры с камнями и массивное кольцо. У нее была аккуратная прическа, спускавшаяся на спину, и макияж с черными стрелками, малиновой помадой и розовыми румянами.

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Напомним, Джулианна Мур в пушистом топе и брюках цвета шампанского посетила кинопремьеру.

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