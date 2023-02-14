С маской на лице и металлическими вставками на наряде: эпатажная Джулия Фокс посетила модное шоу

Модель не боится выделяться с помощью одежды, поэтому практически всегда выбирает нетрадиционные луки.

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2023 бренда LaQuan Smith. Гостьей мероприятия стала актриса и модель Джулия Фокс, завоевавшая себе славу эпатажной звезды стритстайла.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Девушка выбрала для появления на фэшн-шоу традиционно необычный наряд, который в этот раз включал черный кэтсьют с драпировкой на груди и туфли необычного дизайна.

Украшением кэтсьюта Фокс стали металлические вставки на груди и на спине.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Декор наряда приклеивался с маской у нее на лице, которая закрывала один глаз. В руке Джулия держала мини-сумку, которая была также выполнена в черных и серебристых оттенках. Ее дизайн напоминал шипы.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

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