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С металлическим халтером на шее: 19-летняя Милли Бобби Браун в роскошном платье и в компании жениха

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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С металлическим халтером на шее: 19-летняя Милли Бобби Браун в роскошном платье и в компании жениха

Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Молодая актриса выбрала элегантное платье с необычным акцентом.

19-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, которая совсем недавно обручилась с сыном солиста группы Bon Jovi, посетила мероприятие Женщины года Glamour, которое прошло в Нью-Йорке. Выбрала девушка элегантное черное платье.

Наряд был из шелка и разработан Модным домом Louis Vuitton. Платье было однотонным, имело несколько элегантных складок и строчек.

Главным украшение платья стала массивная серебристо-золотая бретелька-халтер на шее. Дополнила образ актриса высокой прической, золотыми серьгами, лаконичным нюдовым макияжем и несколькими украшениями.

Милли Бобби Браун / © Associated Press
Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

Также внимание привлекал маникюр Милли, поскольку на ногтях у нее были изображены растекшиеся часы, напоминающие известную картину художника Сальвадора Дали "Постоянство памяти".

Маникюр Милли Бобби Браун / © Associated Press
Маникюр Милли Бобби Браун / Фото: Associated Press

На это мероприятие Милли пришла с женихом - 21-летним Джейком Бонджови. Молодой человек надел черный костюм и белую рубашку, а также отказался от галстука.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови / © Associated Press
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови / Фото: Associated Press

Напомним, что Браун и Бонджови объявили о своей помолвке в августе после почти двухлетнего знакомства.

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Дата публикации
Просмотры
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