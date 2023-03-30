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С металлическим топом на груди и в юбке цвета овсянки: британская актриса в объективе папарацци

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1044
Время на прочтение
1 мин
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С металлическим топом на груди и в юбке цвета овсянки: британская актриса в объективе папарацци

Саффрон Хокинг / Фото: Getty Images

29-летняя Саффрон Хокинг выбрала для своего выхода интересный образ.

В объективы папарацци попала Саффрон Хокинг, которая шла на церемонию вручения наград Royal Television Society Program Awards 2023 в Лондоне.

На актрисе был экстравагантный металлический кроп-топ, который она сочетала с длинной юбкой цвета овсянки с разрезом.

Аутфит Саффрон дополнила серебряными босоножками и сумкой цвета металлик.

Саффрон Хокинг / © Getty Images
Саффрон Хокинг / Фото: Getty Images

Хокинг собрала волосы в пучок, сделала макияж с серебряными тенями и украсила уши серебряными серьгами. Бордовый педикюр завершил лук звезды.

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Дата публикации
Просмотры
1044
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