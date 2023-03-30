С металлическим топом на груди и в юбке цвета овсянки: британская актриса в объективе папарацци

29-летняя Саффрон Хокинг выбрала для своего выхода интересный образ.
В объективы папарацци попала Саффрон Хокинг, которая шла на церемонию вручения наград Royal Television Society Program Awards 2023 в Лондоне.
На актрисе был экстравагантный металлический кроп-топ, который она сочетала с длинной юбкой цвета овсянки с разрезом.
Аутфит Саффрон дополнила серебряными босоножками и сумкой цвета металлик.
Хокинг собрала волосы в пучок, сделала макияж с серебряными тенями и украсила уши серебряными серьгами. Бордовый педикюр завершил лук звезды.
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