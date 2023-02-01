С микросумкой на шее и в роскошном пальто: Сара Джессика Паркер на съемочной площадке

В этом образе актриса выглядела элегантно, но он немного отличался от "сумасшедших" вещей и их сочетаний, которые мы видели на ней ранее.

Съемки второго сезона сериала "И просто так…" продолжаются, и фотографы по-прежнему радуют нас новыми кадрами главной актрисы сериала - 57-летней Сары Джессики Паркер.

Во время работы над очередным эпизодом актриса была одета необычно элегантно. Сара Джессика надела нежно-розовые широкие брюки со стрелками, которые дополнила серым свитером и роскошным вязаным пальто в полоску, у которого был асимметричный подол.

Гламура наряду добавили туфли с блестками, а также кожаная коричневая сумка от бренда Sonia Rykiel, которую украшали кристаллы.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

В руке актриса держала перчатки, которые соответствовали по цвету ее брюкам и микросумке от бренда Fendi, которая висела на ее шее, как украшение, вместе с гламурным бирюзовым колье.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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