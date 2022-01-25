С мини-сумкой и в роскошном твидовом пальто: Марго Робби на показе Chanel в Париже

С мини-сумкой и в роскошном твидовом пальто: Марго Робби на показе Chanel в Париже

Амбассадором Chanel актриса является с 2019 года.

25 января в Париже состоялся показ кутюрной коллекции Chanel весна-лето 2022. Грандиозно, верхом на коне открыла модное шоу внучка Грейс Келли - 35-летняя Шарлотта Казираги. Музыкальное сопровождение обеспечил французский певец и музыкант Себастьяна Телье.

Одной из многочисленных гостей показа стала актриса Марго Робби. Звезда появилась на фэшн-шоу в светлом ансамбле, состоящем из мини-платья, твидового молочного пальто и ботильонов. В руке Марго держала трендовую мини-сумку.

Марго Робби / Getty Images

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