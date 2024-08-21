С множеством рюш и на каблуках: роскошная Хайди Клум под прицелом папарацци

Модель немецкого происхождения, которая сейчас является судьей в шоу America's Got Talent, попала под прицел папарацци. 51-летнюю Хайди Клум подловили, когда она направлялась на запись программы.

На знаменитости в тот день было романтичное белое платье в мелкий цветочный принт. У наряда также были тонкие бретельки, множество рюш и кружевные вставки.

Этот эффектный наряд звезда носила в сочетании с босоножками на высоких каблуках и большой белой сумкой-шоппером. Также она надела солнцезащитные очки, несколько украшений, сделала длинный красный маникюр и легкий макияж.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Хайди обожает подобный стиль, но также иногда выбирает и оригинальные наряды, которые привлекают внимание. Например, совсем недавно, она появилась на улице в оригинальных джинсах от The Attico, у которых были разрезы под ягодицами.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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