С множеством рюш и на каблуках: роскошная Хайди Клум под прицелом папарацци

Хайди была невероятно красивой в этом платье.
Модель немецкого происхождения, которая сейчас является судьей в шоу America's Got Talent, попала под прицел папарацци. 51-летнюю Хайди Клум подловили, когда она направлялась на запись программы.
На знаменитости в тот день было романтичное белое платье в мелкий цветочный принт. У наряда также были тонкие бретельки, множество рюш и кружевные вставки.
Этот эффектный наряд звезда носила в сочетании с босоножками на высоких каблуках и большой белой сумкой-шоппером. Также она надела солнцезащитные очки, несколько украшений, сделала длинный красный маникюр и легкий макияж.
Хайди обожает подобный стиль, но также иногда выбирает и оригинальные наряды, которые привлекают внимание. Например, совсем недавно, она появилась на улице в оригинальных джинсах от The Attico, у которых были разрезы под ягодицами.
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