С модной сумкой и в жилете с V-образным вырезом: папарацци подловили Дженнифер Энистон в Нью-Йорке

56-летняя актриса вышла в свет в черном ансамбле с безупречным силуэтом, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон попала в объективы папарацци в районе Сохо в Нью-Йорке. Она продемонстрировала образ в стиле power dressing по-голливудски.

На актрисе был черный костюм в едва заметную полоску, который состоял из брюк-клеш со стрелками и жилета приталенного силуэта с V-образным вырезом и небольшими черными пуговицами. Из-под жилета немного выглядывал черный кружевной бюстгальтер. Наряд звезда скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках.

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Свой лук Энистон дополнила новой версией любимого аксессуара многих голливудских модниц — черной асимметричной сумкой из телячьей кожи и с золотой фурнитурой Aupen Nova Noir. Ее стоимость составляет 340 долларов и пока она недоступна для покупки.

У Дженнифер была аккуратная укладка, макияж с розовыми румянами и блеском нежного оттенка и нюдовый маникюр. На лице у нее были солнцезащитные очки с коричневыми линзами, уши она украсила любимыми золотыми серьгами-кольцами, шею — цепочкой с подвеской, а на руках были золотые браслеты и кольца с камнями.

Напомним, Дженнифер Энистон показала серию интересных снимков с лета.

