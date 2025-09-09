С модной сумкой и в жилете с V-образным вырезом: папарацци подловили Дженнифер Энистон в Нью-Йорке

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон попала в объективы папарацци в районе Сохо в Нью-Йорке. Она продемонстрировала образ в стиле power dressing по-голливудски.

На актрисе был черный костюм в едва заметную полоску, который состоял из брюк-клеш со стрелками и жилета приталенного силуэта с V-образным вырезом и небольшими черными пуговицами. Из-под жилета немного выглядывал черный кружевной бюстгальтер. Наряд звезда скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках.

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Свой лук Энистон дополнила новой версией любимого аксессуара многих голливудских модниц — черной асимметричной сумкой из телячьей кожи и с золотой фурнитурой Aupen Nova Noir. Ее стоимость составляет 340 долларов и пока она недоступна для покупки.

У Дженнифер была аккуратная укладка, макияж с розовыми румянами и блеском нежного оттенка и нюдовый маникюр. На лице у нее были солнцезащитные очки с коричневыми линзами, уши она украсила любимыми золотыми серьгами-кольцами, шею — цепочкой с подвеской, а на руках были золотые браслеты и кольца с камнями.

