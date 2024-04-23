С мокрыми волосами и без макияжа: Дженнифер Лопес подловили фотографы на улице

Звезда сейчас проводит время порознь с мужем.
Дженнифер Лопес опять заметили на улице в Нью-Йорке, но в этот раз артистка отличилась тем, что была не при полном параде, а вышла на улицу с мокрыми волосами, которые заправила за ворот.
Одета при этом она была непримечательно: на Лопес был черный теплый свободный костюм, состоящий из штанов и кофты, также звезда надела высокие коричневые угги на довольно высокой подошве.
Макияж на лице у Дженнифер отсутствовал, а на глаза она надела широкие солнцезащитные очки в черной оправе от бренда Dsquared D2.
Но пока Лопес проводит время в Нью-Йорке, ее муж Бен живет в Лос-Анджелесе. Актера также заметили на улице, когда он шел с большой сумкой на плече к машине.
А еще недавно пара проводила время в Нью-Йорке вместе. Влюбленных заметили в одном из престижный районов, когда они ходили поесть в ресторан и осматривать дом с риэлторами, поскольку по слухам хотят приобрести в этом городе недвижимость.
Читайте также:
- В розовом мини-платье с металлическим воротником: Дженнифер Лопес на презентации нижнего белья
- В широких джинсах Gucci и уггах: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци в Нью-Йорке
- В кроп-топе, лосинах и с сумкой Birkin: Дженнифер Лопес сходила на тренировку