С мокрыми волосами и без макияжа: Дженнифер Лопес подловили фотографы на улице

Дженнифер Лопес опять заметили на улице в Нью-Йорке, но в этот раз артистка отличилась тем, что была не при полном параде, а вышла на улицу с мокрыми волосами, которые заправила за ворот.

Одета при этом она была непримечательно: на Лопес был черный теплый свободный костюм, состоящий из штанов и кофты, также звезда надела высокие коричневые угги на довольно высокой подошве.

Макияж на лице у Дженнифер отсутствовал, а на глаза она надела широкие солнцезащитные очки в черной оправе от бренда Dsquared D2.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Но пока Лопес проводит время в Нью-Йорке, ее муж Бен живет в Лос-Анджелесе. Актера также заметили на улице, когда он шел с большой сумкой на плече к машине.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

А еще недавно пара проводила время в Нью-Йорке вместе. Влюбленных заметили в одном из престижный районов, когда они ходили поесть в ресторан и осматривать дом с риэлторами, поскольку по слухам хотят приобрести в этом городе недвижимость.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

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