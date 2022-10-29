Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С "мокрыми" волосами и обнаженным животом: новый эпатажным образ Джулии Фокс

Дата публикации
Просмотры
41
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С "мокрыми" волосами и обнаженным животом: новый эпатажным образ Джулии Фокс

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Эффектная красотка опять продемонстрировала фигуру, но в этот раз в Нью-Йорке.

Джулия Фокс - эпатажная голливудская модель и актриса, сыгравшая всего в нескольких фильмах, но больше всего миру она запомнилась, как "бывшая девушка Канье Уэста", хотя в отношениях с репером и скандалистом пробыла всего около двух месяцев. Однако благодаря этой короткой интрижке она смогла заявить миру о себе, заключить несколько успешных контрактов и стать самостоятельной фигурой фешн-мира.

На протяжении некоторого времени модель проводит время в Нью-Йорке. Уже несколько раз она была замечена фотографами в эпатажным нарядах. Одним из таких образов стал лук от sandasimonastudio, состоящий из джинсового бюстье, макси-юбки фасона "рыбка" и куртки.

Завершали ее образ солнцезащитные очки, перчатки, сумка от Balenciaga, сапоги с эффектом напуска и "мокрая" укладка.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, что днем ранее Джулия вышла на улицу в сапогах и джинсовых трусах. Автором этого лука из денима является бренд MARRKNULL.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Читайте также:

Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram

Топ-5 экспериментов звезд с цветом волос

Топ-5 экспериментов звезд с цветом волос

Похожие темы:

Следующая публикация