С "мокрыми" волосами и сумкой в виде лисы: Джулия Фокс продемонстрировала странный образ

В этом образе она сделала акцент на тематический аксесcуар.

Модель и актриса Джулия Фокс совсем незаметно для многих превратилась в звезду нью-йоркского эпатажа. После отношений с Канье Уэстом о девушке заговорил весь мир, и она все чаще появляется на модных шоу, посещает вечеринки, благотворительные мероприятия.

Свой образ эпатажной тусовщицы она старается поддерживать нарядами и макияжем.

Вчера Фокс опять вышла в свет, чтобы продемонстрировать очередной сексуальный лук, в котором сочетала трикотажное белое платье-майку с имитацией корсета, которое она надела с черным бельем.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также в этом образе присутствовали черные массивные ботинки на шнуровке, очки и перчатки. Особенно странно смотрелась сумка от бренда Thom Browne из новой коллекции в форме лисы с пушистым хвостом. Вероятно, этот аксессуар она выбрала, поскольку фамилия Джулии в переводе с английского означает "лиса".

Завершала образ прическа - на волосы модели был нанесен специальный гель, создающий "мокрый" эффект.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Что касается сумки, то аксессуар, как у Джулии, не из дешевых. Цена похожих моделей на сайте бренда варьируется от 1,5 до почти 4 тысяч евро.

Также бренд предлагает более лакшери-вариант со стразами, но отдать за него придется почти 19 тысяч евро.

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