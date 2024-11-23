С молодым бойфрендом: актриса Сиенна Миллер попала под прицел папарацци

42-летнюю Сиенну Миллер, известную многим по ролям в таких фильмах как "Казанова" и "Звездная пыль", заметили с 27-летним Оли Грином - ее бойфрендом. Пара шла по улице в Нью-Йорке, вероятно, направляясь на свидание.

Миллер была одета в бежевый брючный костюм от Max Mara, темный топ, коричневые сапоги, а вот в руке несла голубую сумку от Дома Prada. Волосы известная актриса распустила и сделала нежный макияж на лице.

Оли Грин надел черные джинсы, худи и куртку от FRAME из коричневого денима. Также на нем были черные кроссовки.

Сиенна Миллер и Оли Грин / Фото: Getty Images

Напомним, что у пары родился общий ребенок - дочь, имя которой они пока не раскрыли поклонникам. В прошлом году своей беременностью актриса похвасталась на весь мир - она вышла на красную дорожку Vogue World в костюме от Schiaparelli и продемонстрировала большой живот.

Сиена Миллер / Фото: Associated Press

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