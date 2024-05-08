С мозаикой на юбке: невеста миллиардера Безоса вышла в свет в черном эффектном платье

Наряд очень шел женщине и отлично сочетался с ее огромными бриллиантами в ушах.
Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - 54-летняя Лорен Санчес - посетила Met Gala. Для нее это было дебютное появление на этом гламурном светском мероприятии.
Для бала Лорен выбрала наряд от бренда Oscar de la Renta сказочного дизайна, которое для нее создали по индивидуальному заказу.
Уникальное черное платье с огромной юбкой создано из 2000 раскрашенных вручную деталей в форме мозаичной розетки. Верхняя часть наряда являла собой бархатный корсетный топ без бретелек.
Волосы Лорен отрезала в трендовое каре, сделала нежный макияж, а также украсила уши огромными бриллиантами.
Более детально Oscar de la Renta показали детали юбки в своем Instagram.
Также в коротком и атмосферном ролике бренд поделился деталями подготовки Лорен. В видео можно увидеть как проходила примерка, разработка и сборка платья.
После официальной части гости Met Gala 2024 отправились на афтепати, которое состоялось в отеле Standard. Лорен для этой части вечера тоже надела платье от Oscar de la Renta с цветной бахромой.
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