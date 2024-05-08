С мозаикой на юбке: невеста миллиардера Безоса вышла в свет в черном эффектном платье

Наряд очень шел женщине и отлично сочетался с ее огромными бриллиантами в ушах.

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - 54-летняя Лорен Санчес - посетила Met Gala. Для нее это было дебютное появление на этом гламурном светском мероприятии.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Для бала Лорен выбрала наряд от бренда Oscar de la Renta сказочного дизайна, которое для нее создали по индивидуальному заказу.

Уникальное черное платье с огромной юбкой создано из 2000 раскрашенных вручную деталей в форме мозаичной розетки. Верхняя часть наряда являла собой бархатный корсетный топ без бретелек.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Волосы Лорен отрезала в трендовое каре, сделала нежный макияж, а также украсила уши огромными бриллиантами.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Более детально Oscar de la Renta показали детали юбки в своем Instagram.

Также в коротком и атмосферном ролике бренд поделился деталями подготовки Лорен. В видео можно увидеть как проходила примерка, разработка и сборка платья.

После официальной части гости Met Gala 2024 отправились на афтепати, которое состоялось в отеле Standard. Лорен для этой части вечера тоже надела платье от Oscar de la Renta с цветной бахромой.

Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото: Getty Images

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