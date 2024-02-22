С мужем и надувным Бэтменом: Синди Кроуфорд показала, как отметила 58-летие

Звезда не стала устраивать пышных празднеств.
20 февраля американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – отмечала день рождения, ей исполнилось 58 лет. Как оказалось, она не стала устраивать пышных празднеств или громких вечеринок, а провела день в окружении семьи. Как прошел ее день, она показала в Instagram.
На террасе своего дома Синди позировала рядом с надувным Бэтменом и желтыми шарами. Также она показала букет, который ей подарили, а также поцелуй с мужем – бизнесменом Рэнди Гербером. Даже праздничный образ Кроуфорд был достаточно скромен и состоял из голубого джемпера и джинсов.
Напомним, ранее Синди Кроуфорд в честь дня рождения показала себя в детстве. Будущая звезда подиумов запечатлена на фото в платье с рюшами сидящей у торта со свечками.
Читайте также:
- В платье с кружевным бюстом и булавками: Синди Кроуфорд блистала на светской церемонии
- Опять на подиуме: супермодели 90-х закрыли модное шоу в Лондоне в роскошных образах
- В день рождения бикини: Синди Кроуфорд похвасталась раритетным фото в купальнике