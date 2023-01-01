С мужем и не только: Хайди Клум показала, как встречала Новый год в бассейне

Немецкая манекенщица Хайди Клум проводит отпуск с мужем Томом Каулитцем на курорте в Аспене. Туда, кажется, съехался весь голливудский бомонд на каникулы.

Кадрами из зимнего отпуска звезда поделилась в своем блоге в Instagram. 49-летняя Клум была замечена со своим 33-летним мужем Томом Каулитцем во время прогулки. Том был в плюшевом костюме и шапке, а Хайди – в спортивном костюме и шубе, а также с красным шарфом на шее и в красной шапке.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Instagram Хайди Клум

Также в блоге супермодель показала, как они встречали Новый 2023 год. И делали они это плавая в бассейне. Хайди показала фото, как позировала в красной купальнике и с золотым колпаком на голове рядом с мужем на краю бассейна с видом на заснеженный город. Том держал жену за ягодицу.

"Да, 2023-й", - написала Клум в подписи к снимку. А также запостила кадры, на которых видно, что вместе с ними отдыхает также брат-близнец Тома – Билл Каулитц. Все трое весело проводят время и танцуют в бассейне.

Напомним, в Аспене также отдыхают Кайли Дженнер и Хейли Бибер.

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