С мужем и трехмесячным сыном: Хейли Бибер поделилась семейным фото

Недавно американская модель, основательница бренда косметики Rhode – Хейли Бибер – отмечала свое 28-летие. В своем Instagram она показала, как это было. Фанаты были озадачены тем, что среди гостей не был замечен муж девушки – Джастин Бибер, и даже заподозрили пару в расставании.

Однако Хейли опубликовала серию фото, среди которых был и снимок, на котором она запечатлена с мужем и их трехмесячном сыном Джеком Блюзом. Они вместе вышли на прогулку. Ребенка невозможно рассмотреть, ведь он находится в рюкзаке-кенгуру.

Фото: Instagram Хейли Бибер

Видимо, этим фото девушка хотела показать, что у них в семье все хорошо.

Также Хейли запостила несколько селфи, которые она так любит делать. Модницы уже заметили, что девушка в своих образах использует кашемировый шарф и кашемировую косынку – учитывая, что Бибер является трендсеттером, уверены, скоро эти теплые аксессуары станут очень популярны.

Фото: Instagram Хейли Бибер

Фото: Instagram Хейли Бибер

Фото: Instagram Хейли Бибер

Ранее, напомним, своими семейными фото в честь Дня благодарения поделилась Мадонна. Она позировала в окружении своего 93-летнего отца, шестерых детей и молодого возлюбленного.

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