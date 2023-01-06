С мужем и тремя сыновьями: Катя Осадчая показала красивое семейное фото

Ведущая сфотографировалась в Сочельник с семьей и поздравила подписчиков с Рождеством.

Катя Осадчая опубликовала в Instagram красивое семейное фото. За одним столом в Сочельник дома собралась вся семья: муж Юрий Горбунов и три сына – Илья, Иван и Даниил.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

В посте ведущая поздравила с Рождеством Христовым всех празднующих.

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом в Сочельник молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные!" – написала ведущая.

Напомним, Павел Зибров записал видеопоздравление, в котором поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством.

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