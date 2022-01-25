С мужем и в твидовом пальто с капюшоном: Наталья Водянова на Парижской неделе моды

С мужем и в твидовом пальто с капюшоном: Наталья Водянова на Парижской неделе моды

Модель пришла первой оценить новую коллекцию Марии Грации Кьюри.

Наталья Водянова посетила показ кутюрной коллекции Dior сезона весна-лето 2022, который состоялся в рамках Парижской недели моды. Модель появилась в компании своего мужа Антуана Арно.

Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно / Getty Images

На Наталье было стильное твидовое пальто с поясом и капюшоном, который она надела на голову. Из-под пальто выглядывало карамельное платье с бахромой из перьев.

Наталья Водянова / Getty Images

Наряд она сочетала с твидовыми сапогами в тон верхней одежды, которые выглядели гармонично с образом в целом.

Шею Водяновой украшал чокер-колье из огромных кристаллов Swarovski. На лице был нежный макияж.

Показ также посетила Кара Делевинь. Модель надела белую рубашку, черный галстук и нечто похожее на мини-юбку, а сверху набросила объемный бомбер от Christian Dior. Лук она дополнила туфлями-лоферами от Christian Dior.

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