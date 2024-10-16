С мягкой игрушкой и леденцом: Клаудия Шиффер показала себя в 17 лет

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – любит ностальгировать и показывать в своем Instagram старые снимки, сделанные еще на заре ее карьеры.

Так, 11 октября был Международный день девочек, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. По этому поводу модель решила показать, как выглядела в 17 лет.

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На фото, опубликованных ею в микроблоге, Клаудия позирует в трех разных образах: в приспущенной с плеча рубашке и с мягкой игрушкой в руках, в черном кружевном платье и серьгами-крестами, а также с собранными наверх волосами, золотыми аксессуарами и большим леденцом на палочке. Скорее всего, это были первые ее фотосессии.

Интересно, что Шиффер стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя Клаудия хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Напомним, ранее Клаудия Шиффер в мини-шортах позировала в рекламе бренда Хейли Бибер.

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