С мягкой игрушкой и леденцом: Клаудия Шиффер показала себя в 17 лет

Супермодель 90-х поделилась архивным фото.
54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – любит ностальгировать и показывать в своем Instagram старые снимки, сделанные еще на заре ее карьеры.
Так, 11 октября был Международный день девочек, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. По этому поводу модель решила показать, как выглядела в 17 лет.
(листайте фото вправо)
На фото, опубликованных ею в микроблоге, Клаудия позирует в трех разных образах: в приспущенной с плеча рубашке и с мягкой игрушкой в руках, в черном кружевном платье и серьгами-крестами, а также с собранными наверх волосами, золотыми аксессуарами и большим леденцом на палочке. Скорее всего, это были первые ее фотосессии.
Интересно, что Шиффер стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя Клаудия хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.
Напомним, ранее Клаудия Шиффер в мини-шортах позировала в рекламе бренда Хейли Бибер.
Читайте также:
- Сейчас в тренде: Клаудия Шиффер носит обувь, которую купила еще в 90-х
- Ей тогда было 18: Клаудия Шиффер показала архивное фото
- В бикини и с сумкой Chanel: Клаудия Шиффер показала архивное фото
- Без штанов, но с котом на руках: Клаудия Шиффер снялась в экстравагантной фотосессии