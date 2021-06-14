С накачанным торсом и в татуировках: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" показала своего бывшего парня

Девушка выложила совместные снимки с экс-бойфрендом.
Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко "Зайка" — исполнила просьбу своих фолловеров, которые просили ее показать своего бывшего парня.
Юля опубликовала в Instagram Stories фотоколлаж из архивных снимков с отдыха, на котором она запечатлена с экс-бойфрендом. Вот только лицо парня она спрятала под маской зайца. Они позировали в обнимку в номере отеля и в море.
На них Бельченко продемонстрировала стройную фигуру в купальниках, а ее бывший возлюбленный – накачанный торс и татуировки.
"Надеюсь, мне не влетит за то, что я выставила эти фотки", - написала на снимке Юля.
Ранее "Зайка" ответила на интересующий поклонников вопрос, был ли у нее секс с Михаилом Заливако.
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