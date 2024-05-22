С накидкой в виде огромного банта: модный блогер Леони Ханне в платье от украинского бренда в Каннах

Модель и инфлюэнсер опять продемонстрировала весь мир работу талантливых украинских мастеров.

Известный немецкий блоггер Леони Ханне появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Девушка посещает это мероприятие уже традиционно ежегодно и опять выбрала для него наряд от украинского бренда Milla Nova, который основали сестры Зоряна и Ирина Сенишины.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Платье Леони было идеально белого оттенка и с тонкими бретельками, а на бедрах его украшала драпированная ткань. Спина у наряда была открытой. Дополняла платье накидка в виде огромного банта с длинным шлейфом.

Также волосы она собрала в низкий пучок, сделала нежный макияж и добавила в образ украшения с бриллиантами.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Видео с Леони бренд поделился в Instagram.

Надевает наряды от украинских брендов красавица не впервые. В 2022 году Леони появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля тоже в платье от Milla Nova, но золотом.

Леони Ханне в 2023 году / Фото: Getty Images

А вот в 2023-м для Венецианского кинофестиваля выбрала невероятно нежное и роскошное платье от украинского бренда WONÁ Concept в пудровом оттенке. Наряд был разработан и сшит специально для Леони и этого события.

Леони Ханне в 2022 году / Фото: Getty Images

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