С накладными ногтями: Ким Кардашьян похвасталась ярким длинным маникюром

Звезда реалити и инфлюэнсер любит задавать тренды. Похоже, после демонстрации своих ногтей многие ее поклонницы захотят повторить такой маникюр.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новые селфи. В первую очередь звезда реалити похвасталась своим новым ярким маникюром – салатовым длинной острой формы.
Оказалось, что это накладные ногти. Ким сама в этом призналась, выложив соответствующее фото.
Одета Кардашьян была в боди цвета металлик и плащ, похожий на фольгу. Волосы она распустила, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила шею кулоном на цепочке.
Напомним, ранее Ким в миниатюрном бикини похвасталась сексуальными формами.
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