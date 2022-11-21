С накладными ногтями: Ким Кардашьян похвасталась ярким длинным маникюром

Звезда реалити и инфлюэнсер любит задавать тренды. Похоже, после демонстрации своих ногтей многие ее поклонницы захотят повторить такой маникюр.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новые селфи. В первую очередь звезда реалити похвасталась своим новым ярким маникюром – салатовым длинной острой формы.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Оказалось, что это накладные ногти. Ким сама в этом призналась, выложив соответствующее фото.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Одета Кардашьян была в боди цвета металлик и плащ, похожий на фольгу. Волосы она распустила, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила шею кулоном на цепочке.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким в миниатюрном бикини похвасталась сексуальными формами.

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