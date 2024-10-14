С наклейками на лице и в крыльях ангела: 11-летняя дочь Ким Кардашьян снялась для глянца

11-летняя дочь звезды реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсера Ким Кардашьян – Норт Уэст – стала одной из звезд специального выпуска журнала Interview, приуроченного к его 55-летию.

На обложке девочка появилась в камуфляжном костюме, состоящем из куртки и шортов, а также в таких же ботинках. На ее лице желтые и зеленые наклейки, а на лбу из черных букв выложено ее имя.

instagram.com/interviewmag

Норт примерила розовую искусственную шубу, белые ангельские крылья, а для эффектного кадра залезла даже в автомат с игрушками.

instagram.com/interviewmag

В интервью журналу, которое брала у Норт ее мама Ким, она рассказала, что любит фотографироваться, но ненавидит, когда ее снимают папарацци: "Когда я только что проснулась и вокруг так много папарацци, я такая: "Эй, я подам на тебя в суд". Если я готова, если я в настроении, если мой наряд хорош, я такая: "Ладно, можете сделать снимок".

instagram.com/interviewmag

Интересно, что девочка назвала своим любимым уроком латынь, а из любимой едой – огурцы с солью и луком.

Напомним, в этом же выпуске журнала появилась и Дженнифер Лопес. Она снялась в "дикой" фотосессии, а также позировала топлес и с эффектной прической.

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