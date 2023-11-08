С небрежным пучком и почти без макияжа: Кайли Дженнер показала фото из спортзала

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен удивила своих фолловеров в Instagram снимками с тренировки.

26-летняя Кайли Дженнер надела обтягивающий спортивный комплект от бренда alo, состоящий из топа и лосин, и устроила фотосессию в спортзале. Волосы девушки были собраны в небрежный пучок, а на лице практически отсутствовал макияж – что для Кайли необычно.

Кайли Дженнер в спортзале / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Но несмотря на такие фото, подписчики не поверили, что Дженнер-младшая вообще занималась спортом и делала какие-то упражнения.

Кайли Дженнер в спортзале / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Отметим, сейчас звезда занимается продвижением своего нового детища – бренда одежды Khy, продажи которого составили 1 млн доллар в течение первого часа после запуска.

Напомним, ранее Кайли Дженнер посетила светскую церемонию с Тимоти Шаламе. Перед камерами самая младшая из клана Кардашьян-Дженнер появилась в наряде черного цвета от Ferragamo, который состоял из юбки с длинным подолом и кожаного корсетного топа с асимметричным низом и круглым вырезом.

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