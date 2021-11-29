С небрежным пучком и в растянутой одежде: Алисия Сильверстоун на прогулке с собакой

С небрежным пучком и в растянутой одежде: Алисия Сильверстоун на прогулке с собакой

Она решила не заморачиваться над внешним видом.

Актриса и бывшая фотомодель Алисия Сильверстоун, которая была очень популярна в 90-х из-за своих появлений в серии клипов рок-группы Aerosmith и нескольких запоминающихся ролей в кино, сейчас редко появляется на публике или светских вечеринках.

Но на днях звезду заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Она решила не заморачиваться над внешним видом. Алисия гуляла по улице со своим псом, одета была в простые домашние вещи: свободную черную кофту, немного растянутые кюлоты в рубчик и грязные кроссовки. Волосы 45-летняя звезда собрала в высокий небрежный пучок.

Алисия Сильверстоун / Getty Images

В тот же день Алисия решила немного поностальгировать и опубликовала в Instagram несколько кадров со своим сыном Беар Блю Джареки. На черно-белых фото мальчик еще совсем маленький и сидит у мамы на спине.

Сейчас сыну Алисии уже исполнилось 10 лет.

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