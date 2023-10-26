С необычным декольте и золотым маникюром: американская певица позировала в смелом луке на красной дорожке

30-летняя американская кантри-поп-певица Келси Баллерини посетила церемонию Time100 Next, которая прошла в Нью-Йорке. На красную дорожку она вышла в черном приталенном платье от бренда Stella McCartney.

Наряд имел длинные рукава и эффектные вырезы, от которых просто нельзя было оторвать глаз - оба были спереди на платье: на груди и животе. Украшали вырезы крупные декоративные золотые узлы.

Также на платье был высокий разрез на юбке, который открывал ногу звезды и демонстрировал ее лаконичные черные босоножки на каблуках. Дополнили этот образ прическа-хвост, пара бриллиантовых сережек в ушах, трендовый латте-макияж и длинный золотой маникюр.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

На красной дорожке Келси также позировала с выпуском журнала Time со своим изображением.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Также недавно в наряде с подобным вырезом между грудьми появилась на публике певица Николь Шерзингер. В этом наряде она посетила вечеринку в ресторане MAINE в Лондоне, которую организовала, для актерского состава мюзикла Бульвар Сансет. Николь присоединилась к актерскому составу этого проекта и исполняет в постановке Эндрю Ллойда Уэббера роль Нормы Десмонд.

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