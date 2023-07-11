С необычным огромным украшением на шее: звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон сияла на красной дорожке

Этот образ выглядел необычно и однозначно выделялся на фоне других.

39-летняя шведская актриса Ребекка Фергюсон, известная по роли Леди Джессики в ремейке "Дюны", вышла на красную дорожку в Нью-Йорке. Звезда посетила премьерный показ седьмого фильма "Миссия невыполнима", поскольку сыграла там вместе с Томом Крузом.

Для мероприятия она выбрала темное платье от Модного дома Maison Natan, который, кстати также обожает и часто нидерландская королева Максима.

Наряд Ребекки имел А-силуэт, не имел бретелек, а вот ее шею украшало необычное арт-колье в виде метала.

Ребекка Фергюсон / Фото: Getty Images

Свой образ актриса дополнила кольцом на руке в виде жука-скарабея, а также еще одним с огромным камнем. Волосы она собрала в прическу с пробором, а на лице у нее был макияж с акцентом на глазах.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Напомним, что во время премьерного показа этой картины в Риме, актриса оконфузилась перед журналистами, поскольку задрала платье на красной дорожке и показала, что носила в тот момент под ним.

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