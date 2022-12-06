С неудачным макияжем и в сверкающем костюме: Джессика Честейн на мероприятии в Нью-Йорке

В этом году брови - один из главных способов самовыражения, ведь тренды на них успели поменяться несколько раз. Изначально все рисовали насыщенные графичные брови, потом неожиданно пришла мода на их осветление и мировые звезды все как один стали появляться на публике с абсолютно белыми бровями, из-за чего создавался эффект, что их у них нет вовсе.

После этого постепенно набирает обороты новый тренд на брови-ниточки, как те, какие когда-то носили Памела Андерсон и Пэрис Хилтон. Вероятно этот тренд решила испробовать на себе актриса Джессика Честейн, ведь появилась на мероприятии бренда Moet & Chandon именно с такими тонкими бровями.

Дополняли их драматичный макияж в темных цветах и мини-платье, полностью расшитое пайетками синих, черных, серых тонов. Также на Джессике была накидка, точно такого же дизайна как и платье.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также привлек внимание еще один странный момент - пробор в волосах актрисы был закрашен, вероятно, тенями. И сделано это было не очень аккуратно, ведь на ее лбу, на линии роста волос осталось рыжее пятно. Ну или перед выходом она решила покрасить корни волос, но смылась не вся краска.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Читайте также:

Красивые выходы Джессики Честейн (34 фото)