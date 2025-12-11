С ней не все хорошо: новые подробности о состоянии здоровья участницы "Мисс Вселенная", которая упала со сцены

Габриэль Генри / фото: instagram.com/officialmissuniversejamaica

Несмотря на то что конкурс красоты «Мисс вселенная» уже давно завершился, о нем продолжают говорить, однако не в лучшем свете. На этот раз издание People обнародовало информацию о состоянии представительницы Мисс Ямайки Габриэль Генри, которая упала со сцены во время демонстрации вечернего платья на конкурсе 19 ноября.

Генри доставили в больницу Паоло Рангсит в Таиланде, где, по словам организации, «медицинские специалисты оказали ей помощь» и заявили, «что у нее нет никаких травм, угрожающих жизни; тем не менее, они продолжали проводить обследования, чтобы гарантировать ее полное выздоровление». Несмотря на это было известно, что после падения девушка несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии.

Габриэль Генри перед падением / © Getty Images

8 декабря организация конкурса обнародовала новую информацию и как оказалось, повреждения у модели все же были и серьезные.

«Доктор Генри потерпела серьезное падение через отверстие на сцене во время выполнения своей ходьбы во время предварительных соревнований 19 ноября 2025 года, что привело к внутричерепному кровоизлиянию с потерей сознания, переломом, рваными ранами лица и другими значительными травмами», — говорится в последнем заявлении, опубликованном в понедельник, 8 декабря.

Габриэль Генри / фото: instagram.com/officialmissuniversejamaica

Все это время Габриэль находилась в Таиланде, но в ближайшие дни должна вернуться домой на Ямайку, и ее якобы будет сопровождать полная команда медицинского персонала, после чего она будет доставлена непосредственно в больницу для дальнейшего лечения.