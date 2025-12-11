- Дата публикации
С ней не все хорошо: новые подробности о состоянии здоровья участницы "Мисс Вселенная", которая упала со сцены
Девушку экстренно госпитализировали после инцидента, который произошел во время конкурса красоты.
Несмотря на то что конкурс красоты «Мисс вселенная» уже давно завершился, о нем продолжают говорить, однако не в лучшем свете. На этот раз издание People обнародовало информацию о состоянии представительницы Мисс Ямайки Габриэль Генри, которая упала со сцены во время демонстрации вечернего платья на конкурсе 19 ноября.
Генри доставили в больницу Паоло Рангсит в Таиланде, где, по словам организации, «медицинские специалисты оказали ей помощь» и заявили, «что у нее нет никаких травм, угрожающих жизни; тем не менее, они продолжали проводить обследования, чтобы гарантировать ее полное выздоровление». Несмотря на это было известно, что после падения девушка несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии.
8 декабря организация конкурса обнародовала новую информацию и как оказалось, повреждения у модели все же были и серьезные.
«Доктор Генри потерпела серьезное падение через отверстие на сцене во время выполнения своей ходьбы во время предварительных соревнований 19 ноября 2025 года, что привело к внутричерепному кровоизлиянию с потерей сознания, переломом, рваными ранами лица и другими значительными травмами», — говорится в последнем заявлении, опубликованном в понедельник, 8 декабря.
Все это время Габриэль находилась в Таиланде, но в ближайшие дни должна вернуться домой на Ямайку, и ее якобы будет сопровождать полная команда медицинского персонала, после чего она будет доставлена непосредственно в больницу для дальнейшего лечения.