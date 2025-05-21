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- Шоу-бизнес
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С ног до головы в дениме: 72-летняя Изабель Юппер в стильном луке позировала на красной дорожке
Французская актриса появилась в Каннах в джинсовом костюме от Balenciaga.
Изабель Юппер посетила Каннский кинофестиваль. Она побывала на премьере криминального триллера «Рай и ад» (Highest 2 Lowest).
На красной дорожке актриса предстала с ног до головы в дениме. На ней был джинсовый наряд от Balenciaga, состоявший из юбки макси и куртки, одетой задом вперед.
Интересно, что сзади на куртке была еще одна пара связанных рукавов. Изабель обула черные остроносые туфли. К куртке она прикрепила изысканную брошь в виде цветка с бриллиантами и одним большим бирюзовым камнем.
Юппер сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с помадой цвета бургунди и надела на лицо черные очки.
Напомним, Изабель Юппер надела на фотоколл в Париже прозрачное черное платье-водолазку от Balenciaga.