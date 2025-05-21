ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
281
Время на прочтение
1 мин

С ног до головы в дениме: 72-летняя Изабель Юппер в стильном луке позировала на красной дорожке

Французская актриса появилась в Каннах в джинсовом костюме от Balenciaga.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Изабель Юппер

Изабель Юппер / © Associated Press

Изабель Юппер посетила Каннский кинофестиваль. Она побывала на премьере криминального триллера «Рай и ад» (Highest 2 Lowest).

Изабель Юппер / © Associated Press

Изабель Юппер / © Associated Press

На красной дорожке актриса предстала с ног до головы в дениме. На ней был джинсовый наряд от Balenciaga, состоявший из юбки макси и куртки, одетой задом вперед.

Изабель Юппер / © Associated Press

Изабель Юппер / © Associated Press

Интересно, что сзади на куртке была еще одна пара связанных рукавов. Изабель обула черные остроносые туфли. К куртке она прикрепила изысканную брошь в виде цветка с бриллиантами и одним большим бирюзовым камнем.

Изабель Юппер / © Associated Press

Изабель Юппер / © Associated Press

Юппер сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с помадой цвета бургунди и надела на лицо черные очки.

Изабель Юппер / © Associated Press

Изабель Юппер / © Associated Press

Напомним, Изабель Юппер надела на фотоколл в Париже прозрачное черное платье-водолазку от Balenciaga.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
281
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie